Nach den Ausschreitungen in einem Sammellager für Flüchtlinge in Bamberg sind gegen die vier hauptverdächtigen Männer Haftbefehle ergangen.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, lauten diese unter anderem auf besonders schwere Brandstiftung und versuchten Totschlag. Den in dem Ankerzentrum lebenden Männern wird zur Last gelegt, sowohl Sicherheitskräfte des Heims als auch Polizisten angegriffen und mit Pflastersteinen und anderen Gegenständen beworfen zu haben. Dabei erlitt ein Beamter Verletzungen. Die Beschuldigten sollen außerdem ein Feuer gelegt haben. Dadurch entstand laut Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.