In Baden-Baden ist gestern Abend der Medienpreis Bambi verliehen worden.

Als beste Schauspielerin wurde Luise Heyer geehrt, in der Kategorie bester Schauspieler setzte sich Bjarne Mädel durch. Heyer gewann den Medienpreis für ihre Rollen in den Kinofilmen "Der Junge muss an die frische Luft" sowie "Das schönste Paar". Mädel erhielt die Auszeichnung für seine Darstellung unter anderen in den Filmen "25 km/h" und "Das Ende der Wahrheit".



Der Preis für die beste internationale Schauspielerin ging an Naomi Watts ("King Kong"). In der Kategorie Film wurde die Komödie "Das perfekte Geheimnis" prämiert. Den Ehrenpreis der Jury bekamen drei "Grandes Dames des Fernsehens", wie es heißt: Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May.



Der Fernsehmoderator Frank Elstner erhielt einen Bambi für sein Lebenswerk. Außerdem wurde die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad ausgezeichnet, die Versklavung und sexuellen Missbrauch durch die Terrormiliz IS im Irak überlebt hat.