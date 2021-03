Knapp 8.000 Asylsuchende aus Syrien haben im vergangenen Jahr gegen Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geklagt.

Das berichtet die Katholische Nachrichten-Agentur unter Berufung auf die Bundesregierung. Die Mehrheit der Verfahren wurde demnach eingestellt oder an ein anderes Land verwiesen. In vielen Fällen wurde die Klage zurückgezogen. Rund 5.400 Fälle wurden abgelehnt. In acht Fällen wurde der Klagende als asylberechtigt anerkannt, 865 Menschen erhielten Flüchtlingsschutz. Ein Abschiebungsverbot wurde 839 mal festgestellt.

