Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnt fast alle Fälle von Kirchenasyl ab.

Im laufenden Jahr gab das Amt in nur zwei von 147 Fällen dem Ersuchen der Kirchengemeinde statt, ein Asylverfahren in Deutschland aufzunehmen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten darüber.



Somit sei in 1,4 Prozent aller Fälle eine besondere Härte anerkannt worden.



Insgesamt lag die Zahl der gemeldeten Fälle von Kirchenasyl laut Bundesregierung in den ersten vier Monaten 2019 bei 250. Im gesamten Jahr 2018 waren es 1.520.