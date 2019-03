Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss möglicherweise künftig erst nach vier oder fünf Jahren den Schutzstatus anerkannter Flüchtlinge überprüfen, statt wie bisher bereits nach drei.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, hat das Bundesinnenministerium einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Abstimmung an die anderen Ressorts gegeben. Hintergrund der geplanten Fristverlängerung ist, dass den Beamten mehr Zeit engeräumt werden soll, um eine erneute Überlastung der Behörde zu vermeiden. Die Verlängerung ist für Entscheidungen aus den Jahren 2015 bis 2017 vorgesehen. Die Überprüfung der Fälle aus dieser Zeit, in der es besonders viele Asylbewerber gab, steht nun an.



In Deutschland muss die Situation anerkannter Flüchtlinge bisher spätestens nach drei Jahren noch einmal bewertet werden, um festzustellen, ob sich beispielsweise die Situation im Heimatland geändert hat.