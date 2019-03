Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Sommer, hat kritisiert, dass immer wieder Abschiebungstermine öffentlich bekannt gemacht werden.

Er sagte der "Welt am Sonntag", offensichtlich wollten Flüchtlingshelfer Abschiebungen generell bekämpfen. Er denke dabei vor allem an selbst ernannte Flüchtlingsräte, meinte Sommer. Dass dies künftig mit den Mitteln des Strafrechts geahndet werden solle, sei absolut richtig.



Der bayerische Flüchtlingsrat verteidigte die Praxis von Warnhinweisen vor Abschiebeterminen. Ein Sprecher sagte zur Begründung, das bayerische Innenministerium etwa schrecke nicht davor zurück, Familien auseinanderzureißen, Menschen aus der Ausbildung abzuschieben und Kranke in ein Land ohne medizinische Versorgungsmöglichkeiten zu schicken. Der Sprecher hielt Sommer vor, dieser wolle mit seiner Kritik lediglich vom Versagen seiner Behörde ablenken.