Nach einer Untersuchung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hängt die Entscheidung von Migranten, Deutschland wieder zu verlassen, nicht von Geld- oder Sachleistungen ab.

Die Förderung könne aber dazu beitragen, eine Entscheidung zur Rückkehr auch umzusetzen, stellten die Forscher in ihrem Bericht fest, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Sie hatten dazu mehr als 1.000 Menschen aus elf Ländern befragt, die das Programm "StarthilfePlus" der Bundesregierung in Anspruch genommen hatten. Demnach nannten rund die Hälfte der Befragten ihren unsicheren Aufenthaltsstatus als Hauptgrund für die Rückkehr, zusammen mit dem Gefühl, sich in Deutschland nicht zuhause zu fühlen. Mehr als 80 Prozent zeigten sich aber zufrieden mit der finanziellen Unterstützung, die bei Erwachsenen zwischen 500 und 1.200 Euro liegt. Die meisten gaben an, das Geld für Bedürfnisse des täglichen Lebens genutzt zu haben.



Insgesamt nahmen zwischen 2017 und 2019 rund 21.000 Asylbewerber die Hilfe in Anspruch.