Die Verbindung von den afrikanischen Blueswurzeln, denn von dort stammt ja ein Großteil seiner musikalischen Zutaten, und karibisch-französischer Wildheit bedeutete für die Zuhörer enormen Unterhaltungswert: Auf einer Festivalbühne sind Delgres besonders gut aufgehoben, wie man an der - in der Sendung zu hörenden - Reaktion der Zuschauer merkt. Einerseits erzeugten Delgres das große, verbindende Gemeinschaftsgefühl, wenn sie Songs mit Grooveund Wucht spielten - andererseits gab es auch zerbrechliche, nachdenkliche Momente: Blues also!

Pascal Danae: Sänger und Slidegitarrist (Peter Bernsmann)

Schlagzeuger Baptiste Brondy (Peter Bernsmann)

Aufnahme vom 4.6.2017 beim Bluesfestival Schöppingen