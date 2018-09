In 20 Jahren hat Gov’t Mule, deren Name Government Mule ausgesprochen wird, über 25 Alben veröffentlicht: eigenes Material, Studioalbum, Bootlegs, aber auch immer wieder Cover- und Mottoscheiben, die komplett mit Songs anderer Künstler bespielt werden: "Dark Side of the Mule" zum Beispiel ist eine Hommage an Pink Floyd, "Stoned Side …" an die Rolling Stones, dann gibt es mal Reggae als "Dub Side …" oder ein Werk mit Stücken aus der Feder von Jazzgitarren-Legende John Scofield, namens "Sco-Mule", der beim KOnzert gleich mit auf der Bühne stand. Der Bandname Gov't Mule kann auch mit "Amtsschimmel" übersetzt werden, aber bockig ist dieser Esel niemals!

Der Gitarrist Warren Haynes bei einem Auftritt am 04.07.2015 in Milwaukee, Wisconsin. (imago / ZUMA Press)

Aufnahme vom 8.11.2017 bei den Leverkusener Jazztagen

