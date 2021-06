In Haiti sind wegen zunehmender Bandengewalt Tausende Menschen auf der Flucht.

Die UNO-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe teilte mit, dass es seit Beginn des Monats zahlreiche Tote und Verletzte in der Hauptstadt Port-au-Prince gegeben habe. Hunderte Wohnhäuser und kleine Geschäfte seien in Brand geraten. Die Polizei sei nicht in der Lage, für Sicherheit und Schutz zu sorgen. Nach UNO-Schätzungen sind mehr als 5.000 Menschen aus den betroffenen Stadtteilen vor der Bandengewalt geflohen. Sie bräuchten dringend humanitäre Hilfe, darunter Essen und Trinkwasser.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.