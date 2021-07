Gegen das Verbot der "Bandidos" in Nordrhein-Westfalen und einiger ihrer Ortsgruppen in weiteren Bundesländern will ein Anwalt aus Bochum gerichtlich vorgehen.

Er bereite eine entsprechende Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht vor, sagte der Jurist der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich nannte er das Verbot der Rockergruppierung "Bandidos MC Federation West Central" rechtswidrig. Der Anwalt verwies darauf, dass nur ein kleiner Teil der Mitglieder auch wirklich in mögliche Straftaten verwickelt sei.



Bundesinnenminister Seehofer hatte vor zwei Tagen ein Verbot ausgesprochen. Von dem Verein gehe eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit aus, hieß es zur Begründung.

