In der thailändischen Hauptstadt Bangkok finden trotz des Versammlungsverbotes wieder Proteste gegen die Regierung statt.

Örtliche Medien sprechen von mehreren hundert Teilnehmern. Erwartet werden heute jedoch tausende Menschen. Die pro-demokratische Bewegung fordert Neuwahlen und eine Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. Öffentliche Kritik an ihr ist verboten. Gestern waren die meisten Anführer der Proteste festgenommen worden. Ministerpräsident Prayut hat unterdessen einen Rücktritt ausgeschlossen.



In der jüngeren Vergangenheit hatte es mehrfach einen Militärputsch in dem südostasiatischen Land gegeben. Der König des Landes lebt überwiegend in Bayern.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.