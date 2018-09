Nach Ansicht führender Klimapolitiker droht der nächste UNO-Gipfel Ende des Jahres zu scheitern.

Derzeit seien die Staaten nicht in der Lage, Beschlüsse zu fassen, sagte der amtierende Vorsitzende der Klimakonferenz, Fidschis Premierminister Bainimarama, zu Beginn eines Vorbereitungstreffens im thailändischen Bangkok. In drei Monaten finde der Gipfel im polnischen Kattowitz statt. Dafür sei man schlicht nicht gerüstet.



An dem Treffen in Bangkok nehmen rund 2.000 Delegierte aus der ganzen Welt teil. Bis Sonntag sollen die Verhandlungen eigentlich so weit vorangetrieben werden, dass in Kattowitz verbindliche Beschlüsse gefasst werden können - zum Beispiel über das geplante Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Klimabkommens von 2015. Darin war vereinbart worden, die globale Erwärmung auf höchstens zwei Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Die bisherigen nationalen Zusagen reichen für die Ziele aber bei weitem nicht aus.