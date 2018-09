Im thailändischen Bangkok starten heute Verhandlungen zur Vorbereitung der nächsten UNO-Klimakonferenz im Dezember in Kattowitz.

Bis Sonntag sollen Beratungen so weit vorangetrieben werden, dass in der polnischen Stadt in einigen Monaten dann verbindliche Beschlüsse gefällt werden können. Der Hintergrund ist die bis zum Jahr 2020 geplante Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Hier reichen die bisherigen nationalen Zusagen bei weitem nicht aus. Der Vertrag sieht die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten vor.