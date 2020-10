In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat es den dritten Tag in Folge Proteste gegen die Regierung gegeben.

Nach Polizeiangaben gingen rund 23.000 Menschen an verschiedenen Orten der Stadt auf die Straße. Die Demonstrationen seien ohne Zwischenfälle verlaufen.



Die pro-demokratische Bewegung fordert den Rücktritt von Ministerpräsident Prayut sowie eine Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. Öffentliche Kritik an ihr ist verboten. Die Regierung hatte zuletzt nach einer Großdemonstration in Bangkok ein Versammlungsverbot erlassen und mehrere Straßen sperren lassen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.