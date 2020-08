In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben erneut tausende Menschen gegen die Regierung unter dem früheren Armeechef Chan-O-Cha protestiert.

Mit Protestrufen wie "Nieder mit der Diktatur" besetzten die Demonstranten die zentrale Kreuzung rund um das 1932 errichtete Demokratie-Denkmal im Zentrum der Stadt. Unter den Protestierenden waren viele Studenten. Die pro-demokratische Protestbewegung fordert den Sturz der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. Nach Polizeiangaben beteiligten sich an der Kundgebung rund 10.000 Menschen.



In Bangkok versammelten sich auch zahlreiche Gegendemonstranten. Sie riefen "Lang lebe der König" und hielten Porträts des Königspaars in die Höhe.