Im thailändischen Bangkok bereiten Vertreter von mehr als 190 Staaten den nächsten UNO-Klimagipfel vor.

Er findet im Dezember im polnischen Kattowitz statt. Bei dem Treffen in Thailand sollen die Verhandlungen so weit vorangetrieben werden, dass in Kattowitz verbindliche Beschlüsse gefasst werden können - zum Beispiel über das geplante Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Klimabkommens von 2015. Bis Sonntag werden insgesamt 2.000 Delegierte erwartet. Der amtierende Vorsitzende der UNO-Klimakonferenz, Fidschis Ministerpräsident Bainimarama, forderte die gut 190 beteiligten Staaten auf, die Beschlüsse von Paris endlich umzusetzen.



Dort war vereinbart worden, die globale Erwärmung auf höchstens zwei Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Die bisherigen nationalen Zusagen reichen für die Ziele aber bei weitem nicht aus.