Die Zahl der Toten nach einer Explosion in einer Moschee in Bangladesch hat sich auf 24 erhöht.

Nach Angaben von Ärzten erlagen acht Personen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Unter ihnen war auch der Imam der Moschee in Narayanganj nahe der Hauptstadt Dakha. Dort hatte am Freitag während des Gebets eine Gas-Explosion eine Feuerwolke ausgelöst. Die Ermittler vermuten als Ursache eine lecke Gasleitung. Ein Funke aus einer Klimaanlage könnte die Explosion ausgelöst haben. Zahlreiche Menschen schweben noch mit schweren Verbrennungen in Lebensgefahr.



Die Moscheegemeinde erklärte, das Gasleck sei bekannt gewesen. Das Versorgungsunternehmen habe aber Bestechungsgelder verlangt, um es schnell zu reparieren.