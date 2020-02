Bei einem Bootsunglück vor der Küste von Bangladesch sind mindestens 16 Flüchtlinge ums Leben gekommen.

Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, wie die Küstenwache mitteilte. Es handelt sich demnach um Rohingya, die auf dem Weg nach Malaysia waren. Das Boot sei mit mehr als 120 Menschen an Bord überladen gewesen.



Etwa 700.000 Mitglieder der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar waren im Jahr 2017 vor einer Militäroffensive in das benachbarte Bangladesch geflüchtet. Viele von ihnen haben seither versucht, von dort aus über das Meer nach Malaysia zu gelangen.