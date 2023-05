UNO-Mitarbeiter informieren die Bewohner eines Flüchtlingslagers in Teknaf über den drohenden Zyklon. (AFP / MUNIR UZ ZAMAN)

In den Lagern im Südosten des Landes leben vor allem Angehörige der Rohingya. Die muslimische Minderheit wird im Nachbarland Myanmar verfolgt. Die Lager befinden sich oft an Berghängen; außerdem ist es den Geflüchteten verboten, feste Häuser zu bauen. Der Wirbelsturm wird laut Vorhersagen in der Nacht an Land treffen. Meteorologen warnen vor Starkregen, Sturmfluten und Erdrutschen.

Rund 1.000 Bewohner der am weitesten südlich gelegenen Insel Bangladeschs, St. Martin, haben ihre Heimat Richtung Festland verlassen.

