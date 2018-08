Die Situation der Rohingya in Bangladesch ist knapp ein Jahr nach ihrer Flucht aus Myanmar weiter katastrophal.

Die Menschen hätten in den Flüchtlingslagern keine Aussicht auf Besserung, erklärte das Deutsche Rote Kreuz. Sie seien in den Lagern auf engstem Raum in notdürftigen Hütten untergebracht. Die wegen ihres muslimischen Glaubens verfolgten Rohingya könnten in ihrer Heimat Myanmar nicht in Sicherheit leben. Sie dürften sich aber auch in Bangladesch kein neues Leben aufbauen.



Die Armee war Ende August 2017 mit einer Offensive gegen die muslimische Minderheit vorgegangen. Mehr als 700.000 Rohingya flohen aus Myanmar ins Nachbarland. Verhandlungen über eine Rückkehr brachten bisher keinen Erfolg.