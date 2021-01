In Bangladesch sind bei einem neuerlichen Brand in Flüchtlingslagern der Rohingya vier Schulen des UNO-Kinderhilfswerks Unicef niedergebrannt.

Es handele sich um Brandstiftung, teilte Unicef auf Twitter mit. Der Vorfall bedeute für rund 300 Kinder den Verlust ihrer Schulen. Zusammen mit Partnerorganisationen werde Unicef so schnell wie möglich die Gebäude wiederaufbauen. Am Freitag hatte ein Großbrand in den Lagern 500 Flüchtlingsunterkünfte zerstört. Mehr als 3.500 Flüchtlinge mussten in Notbehausungen untergebracht werden.



Rund 750.000 Rohingya waren im August 2017 vor der Gewalt der Armee von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Vor einem Jahr begann vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Prozess gegen Myanmar wegen des Vorwurfs des Völkermords an den Rohingya.

