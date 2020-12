Etwa 1.600 Rohingya-Flüchtlinge sind von Bangladesch auf eine überschwemmungsgefährdete Insel im Golf von Bengalen umgesiedelt worden.

Als Teil eines Umsiedlungsprogramms kamen die Flüchtlinge, darunter 810 Kinder, auf Marineschiffen auf der Insel Bhashan Char an. Die Insel ist nach Angaben von Hilfsorganisationen während der Monsunsaison heftigen Stürmen und Überflutungen ausgesetzt. Insgesamt will die Regierung 100.000 Rohingya aus überfüllten Flüchtlingslagern auf dem Festland dorthin schicken.



Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Umsiedlungsprogramm. Amnesty International forderte, die Überführungen sofort zu stoppen. Die Regierung von Bangladesch erklärte, man habe Millionen in die Infrastruktur der Insel investiert und dort unter anderem Unterkünfte, Krankenhäuser und Dämme gebaut.



Die Rohingya sind vor Militärgewalt im Nachbarland Myanmar nach Bangladesch geflohen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.