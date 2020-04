In Bangladesch ist ein früherer Militäroffizier wegen der Ermordung des Staatsgründers Rahman im Jahr 1975 hingerichtet worden.

Nach Angaben der Behörden wurde der 69-Jährige in einem Gefängnis in der Hauptstadt Dhaka gehenkt. Die Polizei hatte den Mann am vergangenen Dienstag gefasst. Er war flüchtig, seitdem ein Gericht ihn und 14 weitere Menschen 1998 zum Tode verurteilt hatte. Das Oberste Gericht hatte die Todesstrafe für zwölf von ihnen 2009 bestätigt und die übrigen freigesprochen. Fünf Todesurteile wurden 2010 vollstreckt. Ein Gnadengesuch des jetzt hingerichteten Mannes hatte Präsident Hamid am Donnerstag abgelehnt.