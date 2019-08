In einem Flüchtlingslager in Bangladesch haben rund 200.000 Angehörige der muslimischen Rohingya an die vor zwei Jahren begonnene Vertreibung aus Myanmar erinnert.

In dem Lager Kutupalong beklagten die Flüchtlinge einen Völkermord durch das myanmarische Militär. In den vergangenen zwei Jahren sind mehr als 740.000 Rohingya nach Angriffen und aus Angst vor weiterer Gewalt nach Bangladesch geflohen. Die UNO forderte im vergangenen Jahr, führende Generäle Myanmars müssten wegen Völkermordes angeklagt werden.



Vor einigen Tagen war ein weiterer Versuch zur Rückführung tausender Rohingya in ihr Heimatland fehlgeschlagen. Die zuständigen Behörden erklärten, freiwillig sei keiner der Geflüchteten zur Rückkehr bereit gewesen.