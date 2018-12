In Bangladesch haben die Behörden kurz vor der Parlamentswahl die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Nach Angaben eines Vertreters der Wahlkommission sind 600.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. Es gelte die höchste Sicherheitsstufe. In Bangladesch wird morgen ein neues Parlament gewählt.



In den vergangenen Wochen war es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition gekommen. Dabei sollen 13 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt worden sein.



Bei der Wahl Bangladesch gilt eine Mehrheit für der Stimmen für die Partei von Regierungschefin Hasina als sicher. Menschenrechtler kritisieren, dass die Behörden massiv gegen Oppositionelle vorgegangen seien. Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch wurden mehr als 150 Oppositionsmitglieder verhaftet. Gegen 300.000 Politiker und Parteimitglieder soll es in den letzten Monaten Klagen vor Gericht gegeben haben.