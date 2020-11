In Bangladesch sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Frankreichs Präsiden Macron zu protestieren.

Nach Angaben der Polizei in Dhaka gingen mindestens 50.000 Menschen auf der Straße, die Organisatoren sprachen von mehr als doppelt so vielen. Die Menschen forderten unter anderem den Boykott französischer Waren. Einzelne verbrannten eine Puppe, die Macron darstellen sollte. Zu dem Protest aufgerufen hatte die islamistische Gruppierung "Hefasat-i-Islami".



In Bangladesch und anderen islamisch geprägten Ländern gibt es seit Tagen anti-französische Proteste. Hintergrund ist Macrons Umgang mit der islamistisch motivierten Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty bei Paris. Macron hatte sich unter anderem zur Meinungsfreiheit bekannt. "Wir werden die Freiheit verteidigen, die Sie so gut gelehrt haben, und wir werden den Säkularismus hochhalten", sagte er bei der Trauerfeier für Party: "Wir werden die Karikaturen, die Zeichnungen nicht aufgeben, auch wenn sich andere zurückziehen. Wir werden alle Möglichkeiten, die die Republik der gesamten Jugend schuldet, ohne jede Diskriminierung anbieten." Zudem kündigte er schärfere Kontrollen von Moscheen an.

Macron wandte sich gegen Islamisten, nicht gegen Muslime

Macron wandte sich dabei explizit gegen Islamisten und nicht gegen Muslime, wie seine Kritiker vermuten lassen. Am Wochenende zeigte er Verständnis für die Verärgerung über die umstrittenen Mohammed-Karikaturen. Er verstehe, dass man von Karikaturen schockiert sein könne, aber er werde niemals akzeptieren, dass man Gewalt rechtfertige", sagte er dem Fernsehsender Al Jazeera. In dem Interview unterstrich der Staatschef laut Al Jazeera auch, dass die Karikaturen nicht von der französischen Regierung, sondern von freien und unabhängigen Medien veröffentlicht wurden. Paty hatte vor seiner Ermordung im Unterricht die Mohammed-Karikaturen behandelt, woraufhin er im Netz von Muslimen angefeindet wurde.



Der Anschlag von Nizza mit drei Toten vergangene Woche löste in Frankreich dann Rufe nach noch weiteren Gesetzesverschärfungen aus.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.