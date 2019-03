Nach dem schweren Brand in einem Hochhaus in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist die Zahl der Toten auf 25 gestiegen.

70 Menschen werden nach Behördenangaben noch in Krankenhäusern behandelt. Unterdessen sprach sich Bauminister Karim dafür aus, die Verantwortlichen wegen Mordes zu belangen. Der Bürgermeister von Nord-Dhaka kündigte an, Regeln für Gebäudesicherheit künftig ohne Abstriche durchzusetzen. Man habe die Besitzer aller Hochhäuser angeschrieben, ihre Brandschutz-Unterlagen vorzulegen.



Nach dem Feuer waren Vorwürfe laut geworden, das Hochhaus habe über keine geeigneten Löschvorrichtungen wie Sprinkleranlagen verfügt und sei illegal ausgebaut worden. Außerdem sollen Notausgänge verschlossen gewesen sein.



In Bangladeschs Großstädten kam es in den vergangenen Jahren wegen fehlender Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu folgenschweren Bränden.