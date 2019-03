Bei einem Brand in einem Hochhaus in Bangladesch sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen.

Einige von ihnen seien in Panik aus dem 19-stöckigen Büroturm gesprungen, teilte die Feuerwehr in der Hauptstadt Dhaka mit. Mindestens 60 Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr befürchtet weitere Opfer in dem Gebäude. Laut Augenzeugenberichten hatten von den Flammen eingeschlossene Menschen versucht, durch Winken aus Fenstern und vom Dach auf sich aufmerksam zu machen. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache im neunten Stock des Gebäudes ausgebrochen.



In Bangladesch gibt es aufgrund mangelnden Feuerschutzes immer wieder Brandkatastrophen mit vielen Toten. Erst im Februar waren bei einem Feuer in einer illegalen Chemiefabrik in Dhaka 70 Menschen ums Leben gekommen.