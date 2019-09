Bangladesch hat die Mobilfunkunternehmen des Landes angewiesen, ihre Netze in den Flüchtlingslagern für Rohingya abzuschalten.

Medien berichten, dass die Regierung damit die angespannte Sicherheitslage in den Lagern beruhigen wolle. Der Erlass sieht demzufolge auch vor, dass keine Sim-Karten an Geflüchtete mehr verkauft werden.



Ende August hatten rund 200.000 muslimische Rohingya mit einer Großdemonstration in den Lagern an ihre gewaltsame Vertreibung durch die Armee von Myanmar vor zwei Jahren erinnert. Zudem kam es zu gewalttätigen Spannungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Rohingya.



Bangladesch versucht seit einiger Zeit, die geflüchteten Rohingya nach Myanmar zurückzubringen. Viele machen aber zur Bedingung, dass Myanmar sie als Staatsbürger akzeptiert und ihre Sicherheit garantiert.