Nach starken Regenfällen in Bangladesch berichtet die Hilfsorganisation Caritas von katastrophalen Zuständen in den Rohingya-Flüchtlingslagern.

Zehntausende Menschen seien in Gefahr, teilte die Caritas mit. Stürme und Schlammlawinen setzten den aus Bambus und Plastikplanen gebauten Hütten zu. Teile der Lager seien bereits mit den Wassermassen abgerutscht. Seit August 2017 sind mehr als 730.000 Muslime aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Das Militär in Myanmar steht wegen der Verfolgung von Rohingya in der Kritik. Die UNO spricht von Völkermord. Die Armee wirft ihrerseits der muslimischen Rebellengruppe ARSA Terror vor.