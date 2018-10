In Bangladesch ist die frühere Regierungschefin Zia erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Nach dem Urteil eines Gerichts in der Hauptstadt Dhaka muss die Oppositionsführerin für sieben Jahre ins Gefängnis. Ihr war Korruption zur Last gelegt worden. Zia war bereits im Februar wegen Missbrauchs von Spendengeldern zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ihre Anhänger sehen die Strafen als politisch motiviert an. Zia ist die langjährige Rivalin von Regierungschefin Hasina. Im Dezember finden in Bangladesch Palamentswahlen statt.