Die Parlamentswahl in Bangladesch hat die Awami-Liga von Ministerpräsidentin Hasina gewonnen.

Das teilte die Wahlkommission in der Hauptstadt Dhaka nach Auszählung der Stimmen mit. Das Oppositionsbündnis um die konservative BNP sprach von Wahlbetrug und forderte Neuwahlen. Spitzenkandidat Hossain führte Beschwerden über Stimmenfälschungen und Einschüchterung von Wählern an.



Am Rande der Parlamentswahl kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen nach jüngsten Angaben mindestens 17 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt wurden. In verschiedenen Teilen des Landes hatten Anhänger von Regierung und Opposition versucht, die Wahllokale unter ihre Kontrolle zu bringen. An einigen Orten wurde die Stimmabgabe wegen der Gewalt unterbrochen.