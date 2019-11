In Bangladesch sind sieben Islamisten zum Tod verurteilt worden, die 2016 mehr als 20 Menschen getötet haben.

Insgesamt mussten sich acht Angeklagte vor Gericht verantworten. Es gab einen Freispruch. Die Verurteilten hatten vor drei Jahren ein Café in der Hauptstadt Dakar überfallen und Geiseln genommen. Als die Polizei das Café stürmte, töteten sie 20 Menschen. Bei den meisten handelte es sich um Touristen. Auch zwei Polizisten kamen bei dem Einsatz ums Leben. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Nach Ansicht der Regierung in Bangladesch steckte jedoch eine einheimische verbotene Islamistengruppe hinter der Tat.