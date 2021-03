Mindestens 20.000 Rohingya sind nach einem Brand in Flüchtlingslagern in Bangladesch aus ihren Unterkünften geflohen.

Laut den Behörden brach das Feuer in einem der insgesamt 34 Lager aus und griff auf zwei weitere über. Todesopfer gab es offenbar nicht. Hunderte Feuerwehrleute und Helfende waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.



Seit 2017 leben viele Rohingya in Bangladesch in Camps, die oft völlig überfüllt sind. Die muslimische Minderheit ist aus dem Nachbarland Myanmar geflohen, weil sie dort verfolgt und bedroht wird. Viele Rohingya verloren in Myanmar durch ein Gesetz die Staatsbürgerschaft. Das Militär dort steht wegen der Verfolgung der Menschen international in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.