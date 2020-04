In Bangladesch haben zehntausende Gläubige trotz einer Ausgangssperre an der Beisetzung eines islamischen Predigers teilgenommen.

Die Behörden hatten wegen der Corona-Pandemie angeordnet, dass sich höchstens 50 Personen versammeln dürfen. Die Polizei war aber nicht in der Lage, die zusammenströmenden Menschen aufzuhalten. Die Nachrichtenagentur afp meldet, dass rund 100.000 Gläubige an der Beisetzung teilnahmen.



In dem süd-asiatischen Land mit 168 Millionen Einwohnern gilt seit Ende März eine strenge Ausgangssperre. Offiziellen Angaben zufolge haben sich in Bangladesch rund 2.200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.