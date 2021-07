Bei einem Brand in einer Lebensmittelfabrik in Bangladesch sind nach jüngsten Angaben mindestens 40 Menschen gestorben.

Zahlreiche Personen werden noch vermisst. 30 weitere wurden verletzt. In dem sechsstöckigen Gebäude in Rupganj war gestern ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben loderte es auch heute früh noch. Vor der Fabrik versammelten sich hunderte Menschen, die um den Verbleib ihrer Angehörigen fürchteten.



In Bangladesch gibt es immer wieder verheerende Brände. Beim Feuer in einer Textilfabrik waren 2012 mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.