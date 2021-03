Nach einem Feuer in einem Flüchtlingslager für Rohingya in Bangladesch sind Rettungs- und Hilfsoperationen angelaufen.

Zehntausende Menschen hätten ihre Unterkünfte verloren und brauchten Unterstützung, teilten die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sowie die UNO mit. Bei dem Brand kamen mindestens 15 Menschen ums Leben, etwa 560 wurden verletzt.



Das Feuer in dem überfüllten Lager in Bangladesch war gestern aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. In der Region an der Grenze zu Myanmar leben den Vereinten Nationen zufolge etwa 900.000 Rohingya-Flüchtlinge aus dem Nachbarland. Die meisten von ihnen wurden 2017 vertrieben. Das myanmarische Militär steht wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit international in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.