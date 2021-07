Die bosnischen Serben wehren sich gegen das Verbot der Leugnung des Völkermords von Srebrenica.

Das Parlament der Republika Srpska wies eine entsprechende Verfügung am Abend in Banja Luka einstimmig zurück. Der scheidende Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Inzko, hatte die Leugnung des Völkermords in Srebrenica 1995 unlängst unter Strafe gestellt. Die Regelung soll heute in Kraft treten. Demnach wird die Leugnung mit bis zu drei Jahren Haft geahndet. Ist der Täter eine Amtsperson, kommen drei Jahre Haft hinzu und weitere drei Jahre, wenn der Verstoß von Drohungen und Beleidigungen begleitet wird.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.