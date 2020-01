Europas Großbanken werden beim aktuellen Stresstest härter auf ihre Krisensicherheit hin überprüft als bisher.

So werde bei der jetzt gestarteten Überprüfung untersucht, wie sich ein Rückgang der Wirtschaftskraft in der EU bis 2022 um insgesamt 4,3 Prozent auf die Bilanzen der Banken auswirke, teilte die europäischen Bankenaufsicht EBA in London mit. Zudem werde erstmals getestet, wie eine solche Rezession zusammen mit noch länger anhaltenden Negativzinsen durchschlage. Die Ergebnisse des Stresstests sollen am 31. Juli veröffentlicht werden.



Auch bei den anderen Kriterien wie dem Anstieg der Arbeitslosigkeit, der Inflation sowie dem Rückgang von Aktienkursen oder Immobilienpreisen werden strengere Kriterien angelegt als beim letzten Stresstest 2018.