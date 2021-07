Die Banken in Europa sind insgesamt trotz Einbußen bei ihren Kapitalpuffern für wirtschaftliche Krisen gerüstet. Das geht aus den Daten zum jüngsten Stresstest hervor, die die Europäische Bankenaufsicht EBA veröffentlichte.

Zwar würden die Institute in einem hypothetischen Krisenszenario insgesamt fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Dennoch bliebe der EU-Bankensektor insgesamt über einer Marke von 10 Prozent bei der harten Kernkapitalquote als Puffer für mögliche Rückschläge. Die European Banking Authority hat 50 Banken aus 15 europäischen Ländern unter die Lupe genommen, die für 70 Prozent des EU-Bankenmarktes stehen. Darunter waren sieben deutsche Institute, unter anderem die BayernLB, die Commerzbank und die Deutsche Bank. Die deutschen Institute schnitten insgesamt etwas schlechter ab als der Durchschnitt in Europa. Wie aus den veröffentlichten Daten hervorgeht, traf das hypothetische Krisenszenario die Deutsche Bank am schwersten. Demnach würde ihre harte Kernkapitalquote, also der Puffer für Krisenzeiten, von gut 13,6 Prozent Ende 2020 auf gut 7,4 Ende 2023 sinken. Bei der Commerzbank schrumpfte die Kernkapitalquote im Negativszenario auf 8,5 Prozent von 13,2 Prozent im Jahr 2020. Bestes deutsches Institut war die Volkswagen Bank, die auch im schärfsten Stressszenario noch knapp 15,5 Kernkapitalquote aufwies.



Ursprünglich war der Stresstest 2020 geplant. Er wurde aber wegen der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben. Durchfallen konnte bei dem Test zwar keine Bank. Allerdings werden die Aufseher die Ergebnisse verwenden, um den einzelnen Häusern im Rahmen der jährlichen Bankenprüfung im Zweifel Vorgaben zu machen. Einen ersten Hinweis auf die Ergebnisse hatte vergangene Woche bereits die Europäische Zentralbank geliefert. Sie erlaubte den Banken der Euro-Zone ab Oktober wieder Dividendenzahlungen ohne Einschränkungen.

