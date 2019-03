Der mögliche Zusammenschluss der Deutschen Bank mit der Commerzbank hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. FDP-Chef Lindner begrüßte die Pläne. Deutschland brauche eine starke Privatbank, sagte er der "Bild"-Zeitung. Dies könnten Deutsche Bank und Commerzbank allein nicht mehr leisten. Die Grünen verlangten, der Bundestag müsse bei einem Zusammenschluss der Banken mitreden.

Von der CSU kam die Forderung nach einem Ausstieg des Staates bei der Commerzbank vor einer Fusion.

Gewerkschaften lehnen Fusion ab

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi befürchtet bei einer möglichen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank den Verlust Zehntausender Arbeitsplätze. Auf beide Banken kämen zusätzliche Risiken und Probleme zu, sagte der Arbeitnehmerverteter Duschek der Nachrichtenagentur Reuters. Gleichzeitig biete der Zusammenschluss keinen Mehrwert für die Verbraucher, die Beschäftigten oder die Institute selber. Auch die Bankengewerkschaft DBV lehnt die Fusion ab. Der DBV-Vorsitzende Szukalski sagte dem "Handelsblatt", ein Zusammenschluss zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein großer Fehler.



Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten heute in Frankfurt am Main offiziell Gespräche über eine Fusion begonnen. Beide Seiten betonten, die Verhandlungen seien ergebnisoffen. Über einen Zusammenschluss der beiden Geldhäuser wurde seit Längerem spekuliert. Die Bundesregierung drängt dazu, weil sie der Ansicht ist, dass eine fusionierte Bank im internationalen Wettbewerb besser bestehen kann.



Der Bund ist seit der Finanzkrise mit rund 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt. Der Haushaltspolitiker der Unionsfraktion im Bundestag, Rehberg, warnte Bundesfinanzminister Scholz vor politischer Einflussnahme. Ein Zusammenschluss müsse nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien Sinn ergeben.