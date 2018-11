Deutsche Banken haben beim Stresstest der europäischen Bankenaufsicht eher schwach abgeschnitten.

Wie die EBA in London mitteilte, sank der Kapitalpuffer der acht deutschen Geldhäuser in dem Test im Vergleich zu den Instituten anderer Länder deutlich. Besonders schlecht schnitt die Nord LB ab. Die Kernkapitalquote der Landesbank sank auf 7,07 Prozent. Im Allgemeinen seien Europas Banken aber besser gegen finanzielle Belastungen gerüstet als zur Zeit der Finanzkrise 2008, betonte die Bankenaufsicht. Insgesamt wurden 48 Banken aus 15 EU-Staaten dem Stresstest unterzogen.



Auf Basis der Bilanzen zum Jahresende 2017 mussten sie durchrechnen, wie viel dünner ihre Kapitaldecke in drei Jahren wäre, falls die Konjunktur einbricht, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Immobilienpreise sinken. Die Aufseher erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie anfällig Banken für Krisen sind und inwieweit ihre Kapitalpuffer für schlechte Zeiten ausreichen.