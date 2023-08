Wirtschaft

Bankenverbands-Geschäftsführer: "Glaube nicht, dass der Standort Deutschland scheitert"

In Deutschland wird angesichts negativer Wirtschaftsdaten weiter über die Wettbewerbsfähigkeit des Landes diskutiert. Aus Sicht des Bundesverbands deutscher Banken ist der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht so schlecht, wie viele behaupten. Der Grünen-Wirtschaftspolitiker Banaszak will Unternehmen stärker stützen.

13.08.2023