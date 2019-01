Banksy-Ausstellung in Baden-Baden Zwischen Hype und Kritik

Das Museum Frieder Burda zeigt im Februar das zerstörte Bild "Girl With Balloon" von Banksy - und will zugleich dessen Kritik am Kunstmarkt thematisieren. Der schlucke jede Provokation: "Man fragt sich, was Banksy tun müsste, damit das mal nicht funktioniert", sagte Kunstkritikerin Elke Buhr im Dlf.

Elke Buhr im Gespräch mit Bernd Lechler

