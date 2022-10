Der Song von Shervin Hajipour wurde 95.000 Mal für eine neue Kategorie der Grammy-Musikpreise vorgeschlagen. (Screeshot Twitter @BBCArdalan, abgerufen am 30.9.2022)

Der Chef der für die Musikpreise zuständigen "Recording Academy", Harvey Mason jr., erklärte , man sei tief berührt von der überwältigenden Zahl an Einreichungen. "Baray-e" wurde demnach für die neue Kategorie "Best Song for Social Change" vorgeschlagen. Das Magazin Variety berichtete , allein 95.000 der insgesamt 115.000 Vorschläge bezögen sich allein auf "Baray-e". Hintergrund ist offenbar auch eine Kampagne auf Tiktok zugunsten des Sängers Shervin Hajipour.

"Für die Freiheit"

"Baray-e" heißt "Für". Shervin Hajipours Song wurde etwa bei Instagram 40 Millionen Mal angeklickt, bevor der Post gesperrt und Hajipour zeitweise festgenommen wurde. Inzwischen ist er zwar auf Kaution wieder frei. Ihm wird laut seinem Anwalt Propaganda geegen das Regime vorgeworfen, und er darf das Land nicht verlassen.

In seinem Song hat Shervin Hajipour Tweets vertont, in denen Menschen ihren Unmut gegen das iranischen Regime und ihre Sehnsucht nach einem besseren Leben zum Ausdruck bringen. Das Leitmotiv lautet "Für...", also: "Für die Freiheit", "Für die inhaftierten Intellektuellen", "Für die Studierenden" etc.

Inoffizielle Hymne der Proteste im Iran

Der Song gilt inzwischen als inoffizielle Hymne der iranischen Proteste. Er wird auf Hausdächern und in Schulen gesungen und hat auch im Ausland viele Nachahmer gefunden. "Baray-e" wurde von der bekannten iranischen Sängerin Rana Mansour auf Englisch vertont , ebenso wie auf Kurdisch. Zudem hat ein niederländisches Tanzensemble eine Choreographie erstellt

