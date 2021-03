In Barcelona ist ein Rockkonzert mit 5.000 Fans durchgeführt worden.

Besucherinnen und Besucher mussten sich am gleichen Tag einen Corona-Test unterziehen. Dafür wurden über die Stadt verteilt 3 Teststationen aufgebaut, an der 80 Krankenschwestern Proben entnahmen. Bis zum Mittag war gut die Hälfte der Teilnehmenden getestet. Nach Angaben eines Arztes, der die Aufsicht hatte, waren drei positive Fälle aufgefallen. Die Betroffenen konnten ins Konzert und erhieltemn eine Rückzahlung für ihr Ticket. Der Test war im Ticketpreis enthalten, ebenso die Maske,

"Kein Superspreader-Event"

Das Konzert im Palau Sant Jordi gilt als Test, ob ein solches Vorgehen Infektionen bei großen Kulturveranstaltungen verhindern kann. Der Auftritt der spanischen Band Love of Lesbian hat eine Sondergenehmigung der Gesundheitsbehörden. Im Rest des Landes dürfen Personengruppen in geschlossenen Räumen aus höchstens vier Personen bestehen, doch die Konzertbesucherinnen und -besucher werden sich uneingeschränkt vermischen dürfen. Masken sind allerdings Pflicht.



Einer der Mitorganisatoren, Jodi Herreruela, sagte Reuters im Vorfeld der Veranstaltung, es werde sicherer sein, bei dem Konzert im Palau zu sein als auf eine Straße entlang zu laufen. Alberto Guijarro, ebenfalls Mitorganisator, bezeichnete das Konzert als "Gesundheitsstudie". Man werde nach ein, zwei Wochen die Daten der Besucher mit denen der Gesundheitsbehörde kreuzen und vergleichen, erklärte er dem Deutschlandfunk. „Wir wollen beweisen, dass solche Events eben keine Superspreader-Events sind." Natürlich seien Schnelltests nicht so sensibel wie PCR-Tests, räumte Gujarro ein. Aber es sei ein Unterschied, ob jemand bloß nfiziert sei oder auch ansteckend.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.