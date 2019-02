In Barcelona sind mindestens 200.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollen erreichen, dass der Prozess gegen zwölf katalanische Separatistenführer eingestellt wird. Ihrer Meinung nach stehen die Beschuldigten zu Unrecht vor Gericht.

Die Demonstranten in Barcelona trugen ein langes Banner, auf dem auf katalanisch "Selbstbestimmung in kein Verbrechen" stand. Fahnen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung wurden geschwenkt, auf Plakaten wurde "Freiheit für politische Gefangene" gefordert. Angeführt wurde der Protestzug vom katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra. Die Organisatoren selbst sprechen von 500.000 Teilnehmern.



Seit Anfang der Woche müssen sich zwölf katalanische Separatistenführer vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen im Zuge des Abspaltungsreferendums vom Oktober 2017 und dem anschließenden Unabhängigkeitsbeschluss Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Die Verteidigung spricht von einem politischen Prozess.



Insgesamt sollen im Mammutprozess fast 600 Zeugen gehört werden, darunter der konservative Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy, in dessen Amtszeit das Referendum fiel. Das Verfahren soll mindestens drei Monate dauern. Die Urteile sollen frühestens im Juli fallen.