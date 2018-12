Eine Kabinettssitzung der spanischen Zentralregierung in der katalanischen Hauptstadt Barcelona hat für Proteste gesorgt.

Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung blockierten unter anderem Autobahnen sowie zentrale Straßen in Barcelona. Die Regierung unter Ministerpräsident Sanchez wollte mit der Sitzung nach eigenen Angaben ein Zeichen der Normalität setzen. Zu diesem Zweck traf er sich gestern Abend bereits mit dem katalanischen Regionalpräsidenten Torra. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, man strebe eine politische Lösung in der Katalonien-Krise an. Es gebe allerdings noch erhebliche Differenzen. Im Januar soll ein weiteres Treffen stattfinden.



Der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens war im Oktober 2017 eskaliert, als der damalige Regionalpräsident Puigdemont nach einem umstrittenen Referendum die Abspaltung der Region ausgerufen hatte.