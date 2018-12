In Barcelona sind am Abend erneut zehntausende Menschen gegen die spanische Zentralregierung auf die Straße gegangen.

Die Demonstration stand unter dem Motto "Lasst uns das Regime stürzen". Einige Teilnehmer forderten "Freiheit" und "Frieden", ein Redner prangerte "Unterdrückung" durch die spanische Regierung an.



Anlass für die friedliche Kundgebung war eine Kabinettssitzung, die Ministerpräsident Sánchez heute ausnahmsweise in Barcelona abgehalten hatte. Nach Angaben einer Sprecherin wollte die Regierung damit ihre Wertschätzung für Katalonien zum Ausdruck bringen. Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter sprachen jedoch von einer Provokation.



Im Laufe des Tages schlugen mehrere Kundgebungen in Gewalt um. Radikale Demonstranten bewarfen die Polizei mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern. Nach Behördenangaben erlitten mehr als 60 Menschen Verletzungen, unter ihnen 35 Polizisten. 13 Personen wurden festgenommen.



Seit dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum vor einem Jahr hat sich das Verhältnis zur Zentralregierung in Madrid noch nicht wieder normalisiert. Ministerpräsident Sánchez bemüht sich allerdings um Dialog.